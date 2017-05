IACM pode vir a publicar plano anual de obras nas vias públicas

O IACM assumiu que há a hipótese de, no início de cada ano, ser criado um plano que detalhe as intervenções previstas para as artérias do território, noticia a Rádio Macau. A possibilidade foi equacionada depois de o Comissariado de Auditoria ter detectado vários problemas no funcionamento dos mecanismos de fiscalização das obras nas vias públicas da RAEM. Ho Man Him, do Departamento de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do IACM, disse à Rádio Macau que o plano – passível de ser consultado pela população – pode servir para “aumentar a transparência” dos trabalhos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...