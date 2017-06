Fotógrafos mostram sete anos de transformação na Ilha da Montanha

As transformações aceleradas na paisagem e na vida dos habitantes de Hengqin estão a ser registadas desde 2011 por fotógrafos locais. Sete anos depois, desde que o Governo Central lançou o plano de desenvolvimento para a ilha da Montanha, em 2009, do agora remoto passado da ilha pouco mais sobra do que estas imagens fotográficas. A exposição intitulada ”Acompanhando as mudanças em Hengqin 2011 – 2014 – 2017”, que também reflecte a evolução da relação entre a ilha e o território de Macau, é inaugurada no sábado, no Armazém do Boi. No mesmo dia é lançado o livro de fotografia “The once dusty land – Images of Hengqin: 2011-2014-2017”.

Fotografia: Ieong Man Pan;

Cláudia Aranda

O Armazém do Boi acolhe, sábado, 3 de Junho a inauguração de uma exposição fotográfica e o lançamento de um livro contendo uma retrospectiva sobre as transformações na paisagem geográfica e humana desencadeadas pelo desenvolvimento urbanístico nos últimos sete anos na vizinha ilha de Hengqin.

A exposição fotográfica e audiovisual intitulada ”Acompanhando as mudanças em Hengqin 2011 – 2014 – 2017” reúne trabalhos de sete jovens fotógrafos do território, que passaram os últimos seis meses a documentar diferentes ângulos da Ilha da Montanha. A estes registos recentes juntam-se os trabalhos de fotografia e vídeo de 2011 e 2014 realizados por nove artistas, explicou ao PONTO FINAL Pal Lok que, em conjunto com Frank Lei, faz a curadoria da exposição. O projecto, que acompanha as mudanças na Ilha da Montanha e a evolução da relação de Hengqin com o território de Macau, vai prolongar-se para além desta exposição, assegura Pal Lok.

A curadora explica que em 2011 o fundador da associação cultural Armazém do Boi, Frank Lei, organizou a primeira mostra fotográfica dedicada à ilha da Montanha, intitulada “Desaparecimento de aldeias vizinhas – Redescobrindo a Ilha de Hengqin”. Uma segunda mostra foi realizada em 2015. Sete anos depois de o Governo Central ter lançado, em 2009, o plano de desenvolvimento para Hengqin, as transformações drásticas na paisagem e na vida dos poucos milhares habitantes da ilha – com uma área três vezes maior do que a do território de Macau – continuam a ser tema de trabalho para os artistas que aderiram ao projecto de Frank Lei e Pal Lok: “Os fotógrafos visitaram a ilha várias vezes, alguns deram mais atenção ao impacto das transformações nas pessoas, falaram com os habitantes, antigos pescadores, que se mudaram agora para edifícios altos. Outros focam-se mais nos efeitos no meio ambiente”, descreve a curadora, em conversa com o PONTO FINAL.

Em 2017 foram sete os fotógrafos locais que se dedicaram a registar as mudanças: Sun Yan, Phooey Lee, Chris Ho, Tang Kuok Hou, Ieong Man Pan, Alan Ieong e Jack Wong. Um livro com o título “The once dusty land – Images of Hengqin: 2011-2014-2017” vai também ser lançado, no sábado, pela associação cultural Armazém do Boi.

“Olhando de perto estas imagens das três exposições notamos a mudança dos alvos do nosso trabalho: a terra agrícola que é substituída por arranha-céus, a ilha selvagem de ostras agora coberta com avenidas largas, a aldeia pitoresca transformada num parque temático que recebe sete milhões de visitantes por ano, e os seus habitantes a viverem numa cidade moderna com prédios altos”, lê-se no texto de curadoria de Pal Lok. “No entanto, a urbanização está sempre associada a inconvenientes em termos ecológicos e sociais. (…) Hengqin é apenas a ponta do iceberg nas tendências repentinas da urbanização. Enquanto o desenvolvimento parece real e inevitável, a esperança de manter vestígios ancestrais torna-se quase um sonho impossível”, acrescenta a curadora.

Os trabalhos em exposição reflectem as mudanças observadas pelos fotógrafos, mas também, a interpretação por parte dos artistas da ligação crescente entre a ilha e o território de Macau, assim como “dos benefícios mútuos da relação de cooperação bilateral” que se estabelece dentro do espírito “Um País, Dois Sistemas”, acrescenta Pal Lok.