Estreia de André Couto nos Estados Unidos vale dois quintos lugares

André Couto somou dois quintos lugares na classe Pro/Am durante o fim-de-semana de corridas na pista americana de Lime Rock, no estado do Connecticut, a contar para o campeonato Pirelli World Challenge SprintX. No âmbito da classificação geral da prova, o piloto de Macau, que partilhou os comandos do Bentley Continental GT3 com o sino-americano Luo Yufeng, foi 14.º na primeira prova e 16.º na segunda corrida.

“Desfrutei verdadeiramente da minha primeira experiência a competir na América, com o Bentley, no campeonato Pirelli World Challenge”, afirmou André Couto, através das redes sociais, após a conclusão de ambas as provas. “Terminámos no quinto lugar da classe Pro/Am nas duas corridas, e na segunda poderíamos ter terminado facilmente no segundo lugar, se não tivesse sido uma penalização de passagem pelas boxes atribuída ao meu colega de equipa no final da corrida, após um contacto pequeno durante a prova”, explicou o piloto local sobre a performance no Circuito de Lime Rock.

Na primeira das duas mangas disputadas, os vencedores da classe Pro/Am foram os americanos Jan Heylen e Michael Schein, ao volante de um Porsche 911 GT3 R, da formação Wright Motorsports, que ficou no 10.º lugar em termos gerais. No entanto o grande vencedor da primeira corrida foi a dupla de pilotos Patrick Long e Marc Lieb, ao volante de Porsche 911 GT3 R, da classe Pro/Pro.

O português Álvaro Parente – actual campeão em título nas lides da competição – foi terceiro à geral, fazendo dupla no McLaren 650S GT3 com o britânico Ben Barnicoat.

Na segunda corrida, o triunfo na classe Pro/Am pertenceu novamente à dupla Jan Heylen e Michael Schein, que bisou, completando a prova na 11.ª posição da classificação geral. Os grandes vencedores da segunda corrida foram Dane Cameron e Spencer, em Audi RS8 LMS, da formação Magnus Racing. Álvaro Parente foi o terceiro a cortar a linha da meta.

André Couto participou nesta corrida, depois de ter sido convidado pela equipa Bentley Team Absolute para substituir o piloto suíço Alexandre Imperatori.