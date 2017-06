Concorrente da Mongólia venceu World Supermodel 2017

Alongoo Tungalagtamir foi, no fim-de-semana, coroada como a grande vencedora da edição de 2017 do World Supermodel. A competição decorreu pela primeira vez no território e durante uma semana trouxe até Macau quatro dezenas de modelos e estilistas de vários países e regiões.

A modelo da Mongólia, Alongoo Tungalagtamir, foi a grande vencedora da 10ª edição do “World Supermodel”. A cerimónia de coroação decorreu no fim-de-semana passado no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de Macau e Annabelle Lin, a representante da RAEM na competição, também subiu ao palco para receber o prémio para a Melhor Candidata em Fato-de-banho. A edição de 2017 do “World Supermodel” juntou 40 finalistas de 26 países e regiões. Nascida em Macau e estudante da Universidade de Macau, Lin envergou criações da estilista local Nicole Tam durante a competição.

O segundo prémio mais disputado no âmbito do certame – o “World Teen Supermodel 2017” – foi igualmente arrebatado por Alongoo Tungalagtamir. A jovem mongol venceu também na categoria de modelo em Melhor Vestido de Noite. A World Supermodel Production, entidade organizadora do evento, atribuiu à vencedora um prémio pecuniário de cinco mil dólares australianos – cerca de 30 mil patacas – e uma bolsa de estudos de um ano na escola para actores Bobbie Shaw Chance. Tungalagtamir terá ainda a possibilidade de se estrear no cinema, ao dar vida no grande ecrã a uma das personagens do filme “The Art of the Hustle”, da Zingaro Entertainment, produtora de televisão liderada por Greg Canizzato e Anette Alicanti, dois dos parceiros da World Supermodel Production.

Molly-Mae Hague, que representou o Reino Unido na competição, foi eleita pelo júri da competição como Primeira Dama de Honor. Belinde Schreuder, da África do Sul, foi distinguida com os títulos de “World Supermodel 2017” e “Miss Fotogenia. A australiana Alison McNamara perdeu para Schreuder a corrida pelo estatuto de “World Supermodel 2017”, mas conquistou, ainda assim, os ceptros de Primeira Dama de Honor na categoria, juntando ao troféu a distinção atribuída à Melhor Estilista.

Zaira Begg, concorrente oriunda das ilhas Fiji, foi eleita Miss Simpatia e a norueguesa Valentina Yazykova venceu arrecadou a Bolsa de Estudo para Actores de Hollywood.

O “World Supermodel”, realizado este ano pela primeira vez em Macau, arrancou no início da semana passada com uma iniciativa pouco habitual – A Mais Alta Passarela do Mundo – durante a qual as modelos desfilaram a 233 metros de altitude, na plataforma exterior que circunda o topo da Torre de Macau. O concurso decorreu no âmbito da edição de 2017 da International Fashion Week – Semana Internacional da Moda. A iniciativa trouxe ao território estilistas do Japão, da Mongólia e de Israel, entre outros países, que mostraram as suas mais recentes criações no Bridal Wear Fashion Show, a mostra de vestidos de noiva que integrou o cartaz do certame.