Chui Sai On assegura a qualidade  da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, assegurou ontem que a qualidade e o desenvolvimento das obras do segmento de Macau da Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau decorrem “a bom ritmo” e satisfazem e cumprem os requisitos nacionais e internacionais. Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de atribuição de troféus relativos às Regatas Internacionais de Barcos-dragão de Macau, Chui disse ainda esperar que os trabalhos de construção da travessia estejam concluídos até ao final deste ano.

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas tem monitorizado os trabalhos de construção da ponte, assegura o Chefe do Executivo, e os relatórios apresentados até à data dão conta de que a qualidade, andamento das obras e respectiva segurança satisfazem os requisitos.

Um outro grupo que integra elementos das três regiões tem sido responsável pelo acompanhamento das obras, nomeadamente no que se refere à qualidade dos materiais utilizados na construção da ponte, bem como à sua segurança.

Mais de duas dezenas de funcionários de uma empresa contratada pelo Departamento de Desenvolvimento e Engenharia Civil de Hong Kong para realizar testes de compressão de betão na ponte foram acusados de corrupção. Em causa estão práticas de adulteração dos relatórios apresentados que remontam a 2015.