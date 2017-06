China: Revolução sanitária renovou 50 mil casas de banho públicas

Mais de 50 mil casas de banho públicas foram criadas ou renovadas na República Popular da China no quadro da “Revolução Nacional de Casas de Banho”, destinada a remover equipamento sujo e inadequado, nomeadamente em locais turísticos.

De acordo com um relatório do Gabinete Nacional de Turismo, publicado na sexta-feira, o objetivo de renovação das casas de banho públicas foi alcançado em cerca de 93 por cento.

Até ao final do ano, o país deverá ter instalado milhares de casas de banho novas no lugar de latrinas que ofereciam pouca privacidade. Para garantir a limpeza dos novos equipamentos foi contratado pessoal de manutenção: “Nos locais turísticos, os visitantes ficavam incomodados com o número reduzido de casas de banho públicas, a sujidade nas mesmas e a falta de pessoal de manutenção”, de acordo com a agência Nova China.

Ainda segundo a agência, uma sondagem recente mostra que 80 por cento dos turistas consideram as casas de banho públicas na China satisfatórias, contra 70 por cento em 2015.