China Nanhai Jiujiang assegura oitava vitória em doze anos de regatas

A equipa de Jiujiang tirou ontem quase dois segundos ao seu melhor melhor registo do ano passado e venceu na categoria Open das regatas internacionais de Barcos-Dragão. A formação chinesa garantiu assim a oitava vitória desde 2005, tendo a equipa China Nanhai Jiujiang vencido também na prova de senhoras.

Os 14 remadores da tripulação da China Nanhai Jiujiang dominaram ontem a Categoria Open das Regatas Internacionais de Barcos-Dragão em grandes embarcações, com um tempo de 1m49s813. A marca constitui uma melhoria de quase dois segundos face ao registo vencedor do ano passado, que já tinha sido alcançado pela mesma equipa, na altura com um tempo de 1m51s761.

A prestação dos remadores do Continente não deu qualquer hipótese à concorrência, com a selecção da Tailândia a quedar-se no segundo lugar, a mais de dois segundos. Os tailandeses necessitaram de 1m52s076 a percorrerem os 500 metros, repetindo a posição que alcançaram em 2016.

O último lugar do pódio foi conquistado pela selecção de Singapura, a quase seis décimos de segundo dos tailandeses. A formação da Cidade-Estado levou 1m52s649 para remar os 500 metros do lago Nam Van.

Na principal prova das Regatas Internacionais de Barcos-Dragão participaram duas equipas locais, a formação da operadora Sociedade de Jogos de Macau, que correu com o nome SJM Prosperity, e a selecção de Macau.

No duelo local a SJM levou a melhor sobre a formação do território com uma vantagem de dois décimos de segundo. Os remadores da Sociedade de Jogos de Macau completaram a distância regulamentar com um tempo de 1m57s409, tendo a selecção de Macau alcançado um registo de 1m57s609.

Vitória da Nanhai Jiujiang também no feminino

Na corrida de senhoras, a China Nanhai Jiujiang voltou a ser a formação mais forte e alcançou o estatuto de tricampeã. As remadoras melhoraram o registo do ano passado, ao concluírem a prova com um tempo de 2m01s289, contra o registo anterior de 2m01s426.

A corrida deste ano foi muito mais equilibrada do que a edição do ano passado, dada a participação de selecções de vários países como a Tailândia, a Indonésia ou o Myanmar. Assim, e ao contrário da edição anterior em que a diferença entre o primeiro e os restantes foi de quase nove segundos, este ano o lugar intermédio do pódio foi para a selecção da Indonésia, com 2m01s840.

Na última posição do pódio terminaram as remadoras tailandesas, com um tempo de 2m03s012, ficando à frente da selecção do Myanmar, que marcou um registo de 2m03s301.

Entre os participantes na final esteve a formação da operadora MGM, que concluiu a prova no sexto e último lugar. As remadoras locais acabaram a prova com um tempo de 2m2s771, a mais de cinco segundos de Singapura, que se quedou no quinto posto.

As equipas vencedoras das categorias Open e Femininos levaram para casa 10 mil dólares norte-americanos, sendo que os segundos e terceiros classificados recebem 5 mil e 3 mil dólares norte-americanos, respectivamente.