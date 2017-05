A partir de 1 de Junho e até 31 de Agosto a carreira nocturna N3 vai circular até à zona das praias de Cheoc Van e Hac Sá. Ao percurso original – que liga as estações de“Barra/Terminal” e “Ass. de M. de Coloane” – são acrescentadas paragens na cadeia de Coloane, na zona do parque de merendas e praia de Cheoc Van, no complexo residencial Chok Wan Hou Un e, por fim, na praia de Hac Sá. A carreira N3 opera entre a meia noite e as seis da manhã, com partidas de 20 em 20 minutos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...