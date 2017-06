C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

A berrar é que a gente se ofende

A gritaria era tanta que o resto da clientela que tomava o pequeno-almoço num dos restaurantes do hotel Sands, no NAPE, ficou em alerta. Ninguém conseguiu desviar o olhar das duas louras monumentais que vociferavam em tom ameaçador contra os empregados de mesa. Entre os palavrões em russo misturados com impropérios no inglês “eslavizicizado” das duas beldades em fúria e as reprimendas em chinglês dos empregados, ninguém se entendia.

Sem surpresa, as autoridades tiveram de ser chamadas a intervir. Quando os agentes da Polícia de Segurança Pública chegaram ao local, o cenário que encontraram foi exactamente o descrito na participação telefónica. Eram apenas 10h da manhã e os berros das duas inconformadas mulheres ouviam-se à distância.

Os polícias tentaram acalmar os ânimos e perceber a razão do diferendo. No meio de tanto nervosismo e gritaria em dialectos esquisitos, lá conseguiram perceber onde é que aquelas pessoas se tinham “perdido na tradução”. Resumidamente: as duas cidadãs russas, com idades na casa dos 20 anos, tinham tomado o pequeno-almoço no hotel e preparavam-se para sair do restaurante, quando se depararam com a conta para pagar. A forma agressiva como tentaram explicar que eram hóspedes do hotel e preferiam pagar tudo junto, no momento do “checkout”, é que deixou os empregados à nora: não só não perceberam a mensagem, como desconfiaram de que elas não passavam de duas dançarinas de discoteca espertalhonas a tentar comer sem pagar.

A chegada da polícia poderia ter tido um efeito apaziguador mas, pelo contrário: uma das mulheres, ainda mais exaltada, acabaria por atingir a pontapé um dos agentes. T., de 26 anos. A agressora foi por isso detida e presente ao Ministério Público. Teve de responder pelos crimes de ofensa simples e ofensa qualificada.

A força do chuto com que atingiu o agente é desconhecida, mas foi suficiente para que este recebesse três dias de licença para recuperar.

O malaio das facas

Era uma mania como tantas outras. M. coleccionava facas. Sempre que viajava, tentava adquirir novas peças, com especial atenção aos diferentes estilos e desenhos típicos de cada cultura. Os colegas do trabalho também conheciam a sua obsessão e um deles, de origem nepalesa, trouxe-lhe recentemente do Nepal uma faca muito típica e original.

Foi justamente essa peça que levava na bagagem quando regressava para umas férias na sua Kuala Lumpur natal. Quem achou estranho, apitando em consonância, foi o sistema de raios-X da segurança no hall das partidas do Aeroporto Internacional de Macau. Eram 8h30 no último sábado quando soou o alarme e M. teve de explicar aos agentes da Polícia de Segurança Pública porque é que tinha uma arma branca na mala.

A polícia decidiu revistar-lhe o apartamento e ali encontrou sete facas ornamentais, três punhais, uma navalha e quatro adagas que pareciam, de facto, fazer parte de uma colecção. Mas, a quebrar a coerência do conjunto, apareceram também quatro granadas de imitação e uma espingarda verdadeira (que disse ter comprado na Areia Preta, por três mil patacas, em 2012), além de quatro caixas de munições para a arma de fogo.

O homem, de 43 anos, foi detido e julgado por posse ilegal de armas.

Amizade e inocência

Amigos de longa data, B. e C. têm uma confiança mútua a toda a prova. Quando, em 2014, C. apareceu com uma oportunidade de investimento única – casas no Camboja ao preço da chuva – B. nem pestanejou e transferiu-lhe logo 420 mil dólares de Hong Kong – cerca de 432 mil patacas – para a conta. O amigo tratou de tudo e trouxe-lhe depois o contrato de compra e venda relativo a dois apartamentos para assinar.

Mais tarde, apresentou-lhe ainda uma outra solução de investimento que havia descoberto: uns título em fundos de investimento que prometiam render, a longo prazo, entre 200 e 250 por cento. B. tratou de transferir mais 600 mil dólares de Hong Kong para o parceiro concretizar o negócio.

Até que, no ano passado, C. descobriu que as ideias de investimento que tinha apresentado ao amigo provinham de empresas que simplesmente não existiam. B., de 73 anos, aceitou o pedido de desculpas do parceiro, mas a verdade é que ficou a arder com um prejuízo de mais de um milhão de patacas, pelo que apresentou queixa na PJ, que está a investigar este caso de burla.

Audácia de croupier

Há muito que a ideia não lhe saía da cabeça: com tanta gente a trabalhar e a apostar nas mesas de casino é virtualmente impossível controlar toda e cada ficha de jogo que vai ou não parar à caixa. Croupier num casino da Taipa, K., de 55 anos, decidiu no domingo passado: “É hoje que vou comprovar a minha teoria!”

Como todos os dias, foi para o trabalho, no seu turno rotativo, e ali teve um dia normal, com algum movimento, algumas pessoas a ganharem dinheiro na sua mesa, a maioria delas a perder… Esperou pelo momento certo, em que não houvesse nenhum segurança ou fiscal por perto e em que a sua mesa não tivesse nem apostadores a menos, nem a mais. Esse momento chegou às 14h. Recolheu uma ficha de 10 mil dólares de Hong Kong perdida por um jogador numa aposta mas, em vez de a colocar no estojo das fichas da banca, alojou-a discretamente no bolso do colete.

Fê-lo de forma tão premeditada e cuidadosa, que ninguém reparou. Ninguém, a não ser a equipa de serviço em frente aos monitores que recebem as imagens das câmaras de videovigilância. Detido pela Polícia Judiciária, o croupier foi julgado pelo crime de peculato.