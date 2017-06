Barcos-dragão: Participação de equipas internacionais torna regatas mais competitivas, defende presidente do ID

Fotografia: Eduardo Martins;

O convite endereçado a equipas internacionais competitivas para que participem nas Regatas Internacionais dos Barcos-dragão de Macau pode ajudar a melhorar o nível e a atmosfera da competição, defende Pun Weng Kun, director do Instituto de Desporto (ID). De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Pun também afirmou que estão previstas condições para acrescentar lugares sentados para os espectadores que acompanham a prova no Centro Náutico da Praia Grande, ainda que existam algumas restrições.