Autocarros turísticos deixam de poder estacionar na Rua D. Belchior Carneiro

A partir de amanhã, na Rua D. Belchior Carneiro junto às Ruínas de São Paulo, passa a ser permitida apenas a largada dos passageiros de autocarros de turismo e não o estacionamento das viaturas. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), que decidiu tornar efectiva uma medida que estava a funcionar a título experimental de há seis meses a esta parte, apresenta como instalações complementares zonas de tomada e largada de passageiros na Avenida Doutor Mário Soares e na Avenida Comercial de Macau, com o objectivo de desviar o fluxo de turistas das zonas de maior movimentação pedonal. O estacionamento indevido poderá ser punido com uma multa de 600 patacas.

O organismo garantiu ainda que a largada e tomada de passageiros no parque de estacionamento da Praça do Tap Seac se prefigurou uma solução “fluída e estável”, tendo o tempo médio de circulação daquela zona diminuído em 30 por cento o tempo de circulação dos autocarros, comparando com o que sucedia antes da implementação da medida.

Verificou-se também um aumento na fluidez e na segurança do tráfego na zona da Praça do Tap Seac. A DSAT escreve em comunicado que, “segundo dados estatísticos, desde a implementação da disposição, o número médio diário de autocarros de turismo que utiliza a zona de tomada e largada no subsolo, das 8h às 9h, é de 65”.