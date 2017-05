﻿﻿ Férias de Verão levam a aumento de frequência de autocarros

A partir de 1 de Junho alguns autocarros da carreira 73 vão passar a ser movidos por gás natural, mas as novidades não se ficam por aí. O itinerário do autocarro 73 passa a abranger a Ponte de Sai Van, deixando de circular na Estrada dos Jardins do Oceano e na Ponte Governador Nobre de Carvalho. En contrapartida, a carreira passa a fazer escala nas paragens “Torre de Macau” e “Torre/Túnel Rodoviário”. A partir da mesma data a carreira 71 irá, em alternativa, passar a fazer escala nas paragens “Ponte de Sai Van/Avenida do Oceano” e “Plaza Oceano”.

Os autocarros 71, 72 e 73 irão alterar a sua frequência de partida para 18 minutos até 14 de Agosto, data em que retomam a frequência actual de oito a 18 minutos. As carreiras 2A, 4, 23, 28A e AP1X vão também sofrer um aumento na frequência de saída, principalmente durante o fim-de-semana, informou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em comunicado.