Visitantes portugueses estão a aumentar, diz Senna Fernandes  

Em 2016 Macau recebeu cerca de 15 mil visitantes de Portugal, o que constituiu um aumento de 3 por cento face ao ano anterior. Já nos quatro primeiros meses do corrente ano o crescimento do número de turistas foi de 10 por cento face ao período homólogo de 2016, referiu Helena de Senna Fernandes em Lisboa. A directora dos Serviços de Turismo acredita que novos pacotes turísticos surgirão no mercado e mais visitantes oriundos de Portugal chegarão ao território devido à realização no território, em Novembro deste ano, do Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

A indicação foi dada por Maria Helena de Senna Fernandes, que se deslocou na semana passada à cerimónia de apresentação, em Lisboa, do tema e da imagem do congresso da APVT, citada pela agência de notícias de viagens e turismo Presstur.

A directora dos Serviços de Turismo acredita que a realização do congresso da APAVT em Macau, de 23 a 27 de Novembro – e a participação de agentes de viagens portugueses nas feiras de turismo que vão decorrer no território em Julho e em Setembro – vão contribuir para “novos pacotes turísticos a surgir no mercado e mais visitantes portugueses”.

Helena de Senna Fernandes diz que tenciona “repetir a experiência do ano passado e assegurar a participação de agentes portugueses na Expo Internacional de Turismo de Macau em Julho e a estender também o convite a estarem presentes na Feira da Associação de Turismo da Ásia e Pacífico que Macau acolhe em Setembro”. Tais iniciativas, sublinha a Directora dos Serviços de Turismo, “têm o ponto alto em Novembro com o congresso da APAVT”.

Para Helena de Senna Fernandes, o congresso cumprirá o objectivo de “dinamizar os fluxos turísticos entre o interior da China e Portugal”, dada a inauguração dos voos Lisboa – Pequim, da Beijing Capital Airlines, a 26 de Julho, os quais, defendeu a responsável, abrem “inúmeras possibilidades” ao nível “de turismo multi-destinos”.