Universidade de Macau e maior editora universitária da China vão traduzir clássicos portugueses e chineses  

A Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau (UM) assinou um acordo de colaboração com a editora “Foreign Language Teaching and Research Press” (FLTRP), em Pequim, alusivo a um projecto de tradução e publicação de clássicos chineses e portugueses, informa a Universidade de Macau em comunicado.

O acordo estabelece que as duas partes venham a compilar conjuntamente uma lista de livros chineses e portugueses nas áreas de literatura, língua, cultura, história e arte, para posterior tradução e publicação. As entidades signatárias vão também oferecer cursos de formação em tradução para estudantes e diplomados do Departamento de Português, bem como a todos quantos queiram prosseguir uma carreira em tradução chinês-português.

A lista de livros que deverão ser visados no processo já foi concluída. A lista relativa às obras em língua portuguesa que deverão ser traduzidas para chinês abrangem a escrita de Luís de Camões, de Gil Vicente, de Sophia de Mello Breyner Andersen, de José Cardoso Pires, de Cesário Verde e de José Saramago. Entre os livros em chinês que deverão ser traduzidos para português incluem-se as obras de Lu Xun, Feng Youlan, Qian Zhongshu, Yan Lianke, Jia Pingwa e Ge Fei. O coordenador do projecto é o director do departamento de português da Universidade de Macau, Yao Jingming.

A Foreign Language Teaching and Research Press foi fundada em 1979 pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, tida como a maior escola de línguas estrangeiras da República Popular da China. Actualmente, a FLTRP é considerada a maior editora universitária de línguas estrangeiras e imprensa no Continente.