Uma foto por dia

Mindanao a ferro e fogo: Camponeses filipinos assistem à aterragem de um helicóptero numa aldeia da ilha de Mindanao no domingo, 28 de Maio, naquele que foi o quinto dia de confrontos entre soldados do Governo e combatentes com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico (EI), no sul das Filipinas. Mais de 40 pessoas já foram mortas nos confrontos, incluindo 31 militantes. Mais de duas mil famílias viram-se forçadas a fugir da cidade de Marawi. O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, instaurou na passada terça-feira a lei marcial em Mindanao. EPA / FRANCIS R. MALASIG

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...