“The Parisian Macau” distinguido no “Asia Pacific Property Awards”

A Sands China foi uma das entidades premiadas na 26ª edição do “Asia Pacific Property Awards”, com o “The Parisian Macau” a conquistar o galardão relativo à melhor construção e design na categoria de grandes empreendimentos construídos no espaço da “Grande China”. A edição de 2017 dos “Asia Pacific Property Awards decorreu este ano em Banguecoque, a capital da Tailândia.

Os critérios de selecção para o prémio têm em conta factores como o design, a qualidade, o serviço, a inovação, a originalidade e o compromisso de sustentabilidade, avaliados por um painel de júris independentes. Em termos de design, o “The Parisian Macau” vai buscar, como se sabe, inspiração à capital francesa tanto no interior como no exterior do empreendimento.

No discurso de agradecimento, Mark McWhinnie, vice-presidente das operações e desenvolvimento do “The Parisian Macau”, destacou o trabalho da equipa conduzido por designers, arquitectos e profissionais da engenharia e da construção.

O “The Parisian Macau” dispõe de cerca de três mil quartos e suites, espaços para convenções e reuniões e 1,200 lugares sentados para espectáculos de teatro e entretenimento.