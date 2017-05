Taxa de desemprego no território sobe para 2,0 por cento

A taxa de desemprego subiu entre Fevereiro e Abril de 2017 para 2,0 por cento, quando no período homólogo – ou seja, entre Fevereiro e Abril de 2016 – tinha sido de 1,9 por cento. Os dados foram revelados na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos no âmbito do mais recente inquérito ao emprego.

Em comparação com o período entre Janeiro e Março deste ano, a taxa de desemprego manteve-se estável. Entre Fevereiro e Abril, a população desempregada era constituída por 7,7 mil pessoas, sendo que o número de desempregados à procura do primeiro emprego representava 9,7 por cento do valor total.

Por sua vez, a população empregada entre Fevereiro e Abril deste ano era de 381,5 mil pessoas, das quais 280 mil eram residentes, o que representa um aumento de 2 mil e 1,9 mil pessoas face ao período entre Janeiro e Março deste ano.

Os números apresentados mostram uma contracção no emprego criado pelo sector do comércio a retalho. No pólo oposto, na construção, hotéis, restaurantes e similares houve um aumento dos postos de trabalho.