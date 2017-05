Subscrição múltipla de comissões de candidatura é sancionada de acordo com a sua “intenção legislativa”

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) clarificou ontem que as sanções por subscrição múltipla de comissões de candidatura será feita de acordo com “a intenção legislativa e nos seus objectivos, independentemente da questão da prevalência de uma língua oficial sobre outra”. A explicação foi feita na sequência das divergências detectadas entre a versão chinesa e a versão portuguesa de um artigo da lei eleitoral.

“No caso de se verificarem divergências entre as versões de um acto normativo, adopta-se o sentido admitido por ambas, tendo em conta as regras normais de interpretação da lei ou, não sendo possível, o sentido que melhor se coaduna com os objectivos prosseguidos pelo acto”, lê-se em comunicado da CAEAL.