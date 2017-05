Sónia Chan chefia missão oficial ao Vietname

A Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan desloca-se em missão oficial ao Vietname, entre hoje e 31 de Maio. A delegação vai reunir-se com o Ministério de Segurança Pública e a Procuradoria-Geral Popular do Vietname, com vista a promover a cooperação judiciária em matéria penal e o reforço da cooperação na área policial. A comitiva do território é constituída por membros do Grupo de Trabalho para a Cooperação Judiciária Internacional, incluindo representantes do Tribunal de Última Instância, do Ministério Público e do Secretário para a Segurança, bem como os representantes do Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça e da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

