Sebastien Vettel acabou com o jejum da Ferrari no Mónaco

O alemão Sebastien Vettel, da Ferrari, reforçou ontem a liderança no Mundial de Fórmula 1, depois de vencer o Grande Prémio do Mónaco, numa corrida em que superou o seu colega de equipa, Kimi Raikkonen, na ‘batalha’ das boxes. No circuito urbano de Monte Carlo, o finlandês arrancou da ‘pole-position’ e liderou a sexta prova da temporada até à volta 35, que acabou por ser determinante para o triunfo de Vettel.

Com Raikkonen nas boxes, o piloto germânico assumiu o comando, fez quatro voltas rápidas e ganhou tempo suficiente para continuar à frente do finlandês, após a paragem que efectuou na volta 39.

Até final, Vettel manteve sempre o primeiro lugar, terminando a corrida com uma vantagem de 3,145 segundos sobre o seu colega de equipa, naquela que foi a primeira vitória da Ferrari no Mónaco desde 2001.

O pódio ficou fechado com Daniel Ricciardo, da Red Bull, que terminou as 78 voltas a 3,745 do vencedor. O australiano aguentou o terceiro lugar, resistindo aos ataques do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que ficou na quarta posição. Além de ter alcançado a terceira vitória da época, Vettel, campeão em 2010, 2011, 2012 e 2013, reforçou a liderança do Mundial e passou a ter 25 pontos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton, seu principal rival.

O piloto da Mercedes teve um fim de semana para esquecer, já que terminou a corrida apenas no sétimo lugar, depois de ter arrancado do 13.º posto da grelha.

O Grande Prémio do Canadá, sétima prova da temporada, está agendado para 11 de Junho.