Raimundo do Rosário anuncia estudo de impacto ambiental  sobre habitação social na Avenida Wai Long

O secretário para os Transportes e Obras Públicas concorda com a necessidade de se realizarem estudos de impacto ambiental antes de se avançar para a construção de um complexo de habitação pública nos terrenos da Avenida Wai Long para onde estava planeado o empreendimento “La Scala”. “

O Chefe do Executivo já decidiu que vamos construir ali habitação pública. Mas não vamos fazer isso à toa. Temos que estudar, planear. Mas, teoricamente, se o resultado [dos estudos] for inadequado, não vou, à força, proceder à construção”, referiu Raimundo do Rosário, citado pela Rádio Macau, em resposta a uma interpelação do deputado Leong Veng Chai. Para o mesmo terreno chegou a estar projectado um empreendimento de luxo, o La Scala, envolvido no escândalo de corrupção do antigo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Long, tendo o Governo recuperado os lotes em causa. De acordo com a mesma estação, Raimundo do Rosário disse ainda que será feito um estudo de impacto ambiental tendo em conta não só a proximidade do aeroporto, bem como da central de incineração e Estação de Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos.