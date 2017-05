Pyongyang acusa Seul de violar o seu espaço aéreo

A Coreia do Norte acusou no sábado a Coreia do Sul de violar o seu espaço aéreo com um aparelho não tripulado, um incidente que qualificou como uma “grave provocação militar”, de acordo com a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Segundo informação divulgada pela KCNA, o avião de vigilância Heron sobrevoou a área na fronteira ocidental que separa os dois países por quatro ocasiões, entre as 7:46 e as 8:40 da última sexta-feira.

A agência disse que se trata de um incidente “grave”, uma vez que coincidiu com o envio de quatro drones Global Hawk e de cerca de 100 soldados para a base aérea nipónica de Yokoda a partir da base de Guam.

Pyongyang também culpou Seul pela escalada de tensão e advertiu com uma “resposta sem piedade como represália”.

Este incidente ocorre depois de a Coreia do Sul ter realizado na terça-feira disparos de advertência na fronteira face à aproximação de um objecto voador não identificado procedente da Coreia do Norte para a província de Kangwon (nordeste), e de um dia depois dizer que eram balões com propaganda a favor do regime de Kim Jong-un.

A imprensa norte-coreana afirmou, não obstante, que as tropas do Sul dispararam contra um bando de pássaros e acusou-se de “imprudentes” e de elevar a confrontação a um novo nível de “histeria”.

Os repetidos testes balísticos da Coreia do Norte, o mais recente conduzido no início da semana passada, levaram ao aumento da tensão na região e a uma escalada verbal com Washington, que chegou a insinuar que estuda possíveis ataques preventivos.