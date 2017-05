Pequim confirma incidente com aviões norte-americanos

O Ministério da Defesa chinês confirmou ontem um incidente aéreo com caças chineses e um avião norte-americano perto de Hong Kong, e culpou os Estados Unidos (EUA), considerando que violaram a soberania chinesa e colocaram “vidas em perigo”.

De acordo com o comunicado do ministério, o avião norte-americano foi descoberto na quinta-feira no sudeste de Hong Kong e “interceptado, de acordo com a lei”, por operações “seguras e profissionais” dos caças chineses.

“Ultimamente, os EUA enviaram navios militares e aeronaves para o espaço aéreo e marítimo chinês, violando a nossa soberania territorial, além de representar uma ameaça para a vida dos povos dos dois países”, referiu a tutela nota oficial.

Na sexta-feira, um funcionário do Pentágono disse à estação televisiva Fox News que os dois caças chineses, da classe J-10, chegaram a voar a menos de 200 metros da aeronave de vigilância, de modelo P-3, incorrendo num sério perigo de colisão.