Monte Carlo vence Benfica e relança luta pelo título

Os “canarinhos” aprenderam com a pesada derrota da primeira volta e, no Sábado, venceram o Benfica por 2-1, reentrado na luta pelo Campeonato. Na próxima jornada, Benfica e Chao Pak Kei, primeiro e segundo, respectivamente, tem encontro marcado.

João Santos Filipe

Uma vitória que reacende as esperanças do Monte Carlo na conquista da Liga de Elite. É esta a consequência, para o treinador do “clube canarinho”, Cláudio Roberto, do triunfo diante do Benfica de Macau por 2-1, ao início da noite de sábado.

No Estádio de Macau, Neto de canto, aos 2 minutos, e Keverson, aos 30, marcaram para o Monte Carlo. E, já perto do final, Carlos Leonel, aos 85, reduziu para 2-1, resultando com que o jogo chegou ao fim, confirmando a primeira derrota para a Liga Elite das águias desde 2015.

“É uma vitória que nos recoloca numa posição que nos permite lutar pelo título e, como ainda há três jornadas até ao final da liga, penso que é possível sonhar com a conquista do campeonato”, disse o treinador do Monte Carlo, Cláudio Roberto, ao PONTO FINAL. “Apesar de não dependermos apenas de nós, a vitória deu-nos muita confiança. Temos de ganhar todos os jogos até ao fim e ver o que acontece com os resultados das outras equipas”, frisou.

No anterior encontro entre as duas equipas, o Benfica tinha goleado por 6-0. Ontem a situação foi diferente. Os “canarinhos” entraram a ganhar e depois aos 30 minutos dilataram a vantagem para 2-0, num lance de futebol directo, que terminou com Keverson a rematar em força, sem permitir qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes do Benfica.

Por outro lado, as águias desperdiçaram alguns lances claros de golo, e o 2-1 só chegou já na recta final do desafio. Após um cruzamento de Nicholas Torrão, Carlos Leonel saltou mais alto e cabeceou para o golo.

“Desta vez procurámos adaptar-nos às condições do Benfica. Ao nível técnico não foi um jogo bom, foi uma partida de transpiração, muita dedicação dos jogadores, espírito de sacrifício e eficácia. A equipa portou-se muito bem”, disse o técnico sobre o jogo.

Henrique Nunes desdramatiza derrota

Por sua vez, Henrique Nunes, treinador do Benfica, desdramatizou a derrota, sublinhado que a diferença da primeira volta não tinha sido normal: “O resultado na primeira volta não reflectiu a verdadeira diferença entre as equipas. Ontem [no Sábado] sofremos um golo muito cedo, que nos deixou intranquilos. É uma vitória justa do Monte Carlo porque aproveitou as oportunidades que teve, mas a despesa do jogo foi sempre nossa”, afirmou o técnico, ao PONTO FINAL.

O técnico das águias desvalorizou igualmente a possível perda da liderança da liga: “A verdade é que continuamos a depender de nós. Temos de ganhar os três jogos até ao final, incluindo a próxima jornada diante do C.P.K., e somos campeões”, sublinhou.

Já o Chao Pak Kei, que entrou em campo logo na sexta-feira frente ao Kei Lun, venceu por 2-1. Ronald Cabrera e Ho Ka Seng apontaram os golos da equipa do Chao Pak Kei. Já o tento do Kei Lun foi marcado por Felipe Souza, aos 48 minutos.

Com este resultado, o C.P.K. pode mesmo colocar-se na liderança da Liga, visto que soma 36 pontos, menos dois do que o Benfica, mas tem um jogo em atraso diante dos sub-23. A partida esta agendada para esta semana.

Nos restantes encontros, o Ka I e a Polícia empataram a uma bola, o Cheng Fung empatou com os Sub-23 por 3-3, tendo o Sporting de Macau igualmente empatado por uma bola com o Lai Chi, num desafio pautado por alguns momentos de tensão entre atletas de ambas as equipas.