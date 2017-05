Mau tempo no Sri Lanka já vitimou 146 pessoas

O mais recente balanço das autoridades do Sri Lanka sobre as inundações e os deslizamentos de terra causados pelas chuvas que caem desde quarta-feira no sul e no sudoeste país do contabilizava ao final da tarde de domingo 146 mortos e 112 desaparecidos.

O Centro de Gestão de Desastres (DMC) do Sri Lanka, num relatório citado pela agência Efe, refere 442.299 pessoas afectadas pela chuva em 15 dos 25 distritos do país, com 101.638 pessoas resgatadas em 319 locais.

Os níveis de água nos distritos de Hambantota e Ratnapura estão a começar a diminuir, mas noutros lugares, como no rio Nilvala, o nível da água está a subir, disse à Efe o porta-voz do DMC, Pradeep Kodippili:

“Fomos capazes de retirar as pessoas dos locais ao redor durante a noite”, acrescentou Pradeep Kodippili. Trabalhadores dos serviços de resgate têm tentado colocar sacos de areia nas margens do rio.

O número de pessoal afecto ao trabalho de emergência aumentou para 1.700 e estão a ser preparados veículos militares de transporte para ajudar na evacuação das áreas afectadas, disse o porta-voz militar, Senevirathne Roshan.

As áreas de Kalutara, Galle e Matara, destinos turísticos tradicionais, estão entre os mais afectados pela chuva dos últimos quatro dias.

O Governo do Sri Lanka pediu à comunidade internacional ajuda financeira e apoio logístico.

Apesar de o tempo ter melhorado, mais chuvas estão previstas para hoje e segunda-feira.

Os deslizamentos de terras são comuns no Sri Lanka durante a estação das monções, atendendo à desflorestação, que deixa o solo incapaz de absorver a água.

A forte precipitação registada nos últimos dias no Sri Lanka, país normalmente afectado por chuvas durante a época das monções (que atinge o sul da Ásia no período do verão), surge após vários meses de seca.

Em finais do ano passado, o Sri Lanka foi atingido pela pior seca da última década, com cerca de 713.000 pessoas afectadas.