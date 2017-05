Kim Jong-un ordenou produção em massa de sistema anti-aéreo

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou os testes de um novo sistema de defesa anti-aéreo e ordenou a sua produção em massa para o implantar em todo o país, informou este domingo a agência de notícias norte-coreana KCNA.

A agência, que não especificou a data do ensaio, disse que ao ver o “teste bem-sucedido” organizado pela Academia Nacional da Ciência de Defesa, Kim Jong-un destacou a perfeição do sistema de orientação e elogiou o progresso “notável” na detecção e mapeamento de alvos, e a melhoria da precisão.

O líder norte-coreano supervisionou em abril de 2016 os testes de um sistema guiado antiaéreo: “O sistema, cuja capacidade operativa foi plenamente verificada, deve ser produzido em massa para ser implantado em todo o país, tais como florestas, para assim destruir completamente os sonhos selvagens do inimigo de dominar o ar, potenciando a supremacia aérea e o poder das armas”, disse Kim no recente teste.

O líder norte-coreano estava acompanhado de figuras importantes do regime como o considerado “número dois”, Hwang Pyong-lo, e o vice-chefe do Estado-Maior do Exército e diretor do Escritório Geral de Operações, Ri Yong-gil, segundo a KCNA .

O novo ensaio da Coreia do Norte ocorre num momento de tensão na região perante os seus repetidos testes, que levaram também a uma escalada verbal com Washington, que chegou a insinuar que estuda possíveis ataques preventivos.