Há mais novos 1 400 licenciados pela Universidade de Macau

Foram 1 400, os alunos que deram por concluído o seu percurso académico na Universidade de Macau (UMAC) durante o presente ano lectivo. A cerimónia de graduação dos finalistas, denominada na maior instituição de ensino superior do território de “cerimónia de graduação” decorreu no sábado, 27, e contou com a presença de cerca de quatro mil pessoas e do Chefe do Executivo. Fernando Chui Sai On destacou a aproximação progressiva da instituição às tendências do ensino superior internacional.

Os alunos agora formados frequentavam a Faculdade de Artes e Humanidades, a Faculdade de Gestão de Empresas, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Ciências da Saúde, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências e Tecnologias e Faculdade de Ciências Sociais, sendo que 44 estudantes também completaram programas oferecidos pelo Colégio de Honra.

Wei Zhao, reitor da UM, sublinhou que o modelo educacional implementado tem um efeito positivo nos alunos, nomeadamente na sua performance académica, no desenvolvimento das relações inter-pessoais e no crescente nível de empregabilidade. Por outro lado, a estudante que discursou em representação dos novos licenciados, salientou que vai ter em consideração aquilo que aprendeu com os seus professores ao longo de quatro anos, uma vez que ela própria vai tentar prosseguir a carreira de docente.

No discurso que proferiu na ocasião, Chui Sai On destacou o rápido desenvolvimento da Universidade de Macau e assumiu-se expectante face ao contributo que a universidade poderá ter no desenvolvimento do ensino superior do território. O Chefe do Executivo também indicou a importância da Universidade de Macau no desenvolvimento de Macau à luz do princípio “Um País, Dois Sistemas” e salientou que tanto a UMAC como as restantes instituições de ensino superior do território deverão continuar a aperfeiçoar os equipamentos e os programas oferecidos.