Fosun aposta em “forma suave” de fazer negócio no estrangeiro

As relações económicas e comerciais entre Portugal e a República Popular da China deram o mote ao primeiro dia de discussão no âmbito da edição de 2017 do fórum de negócios Horasis Global Meeting. Xu Lingjiang, responsável pelas operações do grupo Fosun em Portugal, e Cai Rua, embaixador da República Popular da China em Lisboa, estiveram entre os convidados.

O director geral da Fosun, Xu Lingjiang, responsável pelas operações do grupo em Portugal, revelou este domingo que a estratégia de expansão internacional do grupo chinês passa pela aposta numa “forma suave” de fazer negócios com os parceiros.

“Queremos ter uma comunicação suave e uma forma suave de fazer negócios com os nossos parceiros”, afirmou o gestor durante a sua intervenção no debate de arranque da Horasis Global Meeting, em Cascais.

Xu Lingjiang, que passou recentemente a ser também administrador não executivo do Banco Comercial Português (BCP), no qual a Fosun é o maior accionista com cerca de 25 por cento do capital, assinalou que “qualquer negócio transfronteiriço depende da compreensão” entre as partes, apontando para as “muitas diferenças” existentes a vários níveis, como as culturais e ao nível das mentalidades, que o grupo chinês enfrenta nas suas operações externas.

“Quando se quer iniciar um negócio num novo país, temos que estar preparados para nos adaptar”, admitiu o líder da Fosun em Portugal, empresa que, além de ter entrado recentemente no capital do BCP, adquiriu uma participação relevante no capital da Rede Elétrica Nacional (REN) e também é dona da Fidelidade – a maior seguradora portuguesa – e da Luz Saúde.

“É isso que temos feito e com benefícios mútuos”, considerou, vincando a necessidade de “ganhar a confiança” nos novos mercados em que entra o maior grupo empresarial privado chinês.

“Se houver confiança, é fácil haver entendimentos. Se não houver confiança, é muito mais difícil ultrapassar as dificuldades”, vincou o líder da Fosun em Portugal, país onde o grupo já investiu quase três mil milhões de euros. E acrescentou: “É por isso que mantemos confiança nas equipas de gestão das companhias que adquirimos”.

A agência Lusa tentou falar com o gestor chinês à margem do evento, mas Xu Lingjiang não se mostrou disponível.

A Horasis Global Meeting, que arrancou no sábado, em Cascais, com o painel “China e Europa – unir as mãos para a inovação”, reúne em Portugal até amanhã mais de 400 participantes de 70 países.

Durante o debate de sábado, o embaixador da República Popular da China em Portugal, Cai Rua, realçou o elevado investimento feito nos últimos anos por empresas chinesas no mercado português, em áreas como a energia, a banca, os seguros e a saúde, sublinhando que ultrapassa os oito mil milhões de euros.

“Em breve [a partir de 26 de Julho] vai haver ligações aéreas directas entre Pequim e Lisboa”, salientou o diplomata, mostrando-se confiante no aprofundamento das relações em vários níveis entre os dois países, como no investimento, nos negócios e no turismo: “Portugal tem um grande potencial e, através da cooperação entre a China e Portugal, é possível atingir um nível mais alto”, rematou Cai Rua.

A sessão de sábado contou ainda com as intervenções de Frank-Jürgen Richter, presidente do ‘think tank’ suíço Horasis, Luigi Gambardella, presidente da Comissão China-UE (Bruxelas), Jiang Li, fundador da Global Innovator Conference (China), Keith Burnett, vice-reitor da University of Sheffield (Reino Unido), Fernando Costa Freire, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (Portugal), Huang Shuo, presidente da Linkface Technology (China), e Tan Guofeng, sócio da Cybernaut Green Tech Investment.

O vigor da economia chinesa, a sua aposta na inovação e na internacionalização foram alguns dos temas abordados, numa óptica de aprofundamento das relações e de exploração de oportunidades entre a União Europeia e a China.