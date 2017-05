Evento apoiado pelo Rotary Club de Macau angaria cinco mil dólares para apoiar vítimas do El Niño  

Com o apoio do Rotary Club de Macau, a Associação de Macau para a Promoção de Intercâmbio entre Ásia-Pacífico e América Latina (MAPEAL) e o Consulado Geral do Peru em Hong Kong e Macau realizaram uma actividade de angariação de fundos no Baile do 70º aniversário do Rotary Club de Macau, que decorreu no início deste mês. O evento teve como propósito angariar contribuições da comunidade local para ajudar a aliviar as consequências do fenómeno climatérico El Niño, que atingiu o Peru, tendo afectado milhares de pessoas. No evento foram angariados cinco mil dólares americanos. A cerimónia de entrega da doação decorreu na quinta-feira da semana passada e foi organizada na reunião ordinária do Rotary Club de Macau, no Venetian. Presentes estiveram Sergio Avila, cônsul Geral do Peru em Hong Kong e Macau, Sam IP, presidente do Rotary Club de Macau, Gary Ngai, presidente da MAPEAL, e ainda membros e convidados do Rotary Club de Macau.

