Eleições: Escolas convocadas para sessão de esclarecimento

Cerca de duas centenas e meia de dirigentes e quadros médios e superiores de mais de sete dezenas de estabelecimentos de ensino do território foram convocados pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) para uma sessão de esclarecimento sobre o Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa ministrada pela Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e pelo Comissariado Contra a Corrupção.

A iniciativa, que decorreu na sexta-feira passada no Cento de Convenções do Centro de Ciência de Macau, teve como objectivo “divulgar às escolas o significado das eleições, o espírito jurídico e a importância da integridade eleitoral”.

No discurso que proferiu na ocasião, a directora da DSEJ, Leong Lai fez questão de sublinhar que as escolas têm uma responsabilidade social acrescida e instou, por isso, os estabelecimentos de ensino a cumprirem o que está definido na Lei Eleitoral: “[As escolas] têm de cumprir, rigorosamente, as disposições do Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa, bem como de outras instituições relacionadas, para promoverem uma eleição justa, imparcial e responsável e, ao mesmo tempo, têm de realizar a educação cívica, promovendo assim a cultura eleitoral de Macau”, salientou Leong Lai, de acordo com uma nota de imprensa enviada às redacções.

Durante a sessão, Tong Hio Fong elencou os cuidados que os estabelecimentos de ensino devem ter quando se deparam com actos de propaganda eleitoral, de modo a informar tanto docentes, como alunos, acerca da importância de garantir que as eleições decorram de forma limpa.

No início de Abril, o activista Jason Chao tornou público o teor de três queixas que lhe terão sido endereçadas por docentes de dois estabelecimentos de ensino do território. Os professores diziam que teriam sido pressionados por membros das direcções de ambas as escolas para integrarem a comissão de nomeação de certos candidatos. Na altura, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa recusou-se a investigar as denúncias feitas por Jason Chao, por considerar que as queixas não tinham por base factos objectivos, nem identificavam os queixosos.