Chan Meng Kam apresentou nova associação a Chui Sai On

Fernando Chui Sai On recebeu na sexta-feira, na sede do Governo o deputado e empresário Chan Meng Kam. O também membro do Conselho Executivo foi recebido pelo Chefe do Executivo na qualidade de presidente de uma nova associação, a Associação Geral Desportiva dos Naturais de Fukien de Macau.

O encontro, no qual participaram também a chefe do Gabinete do Conselho Executivo, O Lam, e outros dirigentes do novo organismo serviu sobretudo para abordar o desenvolvimento da prática desportiva no território, bem como discutir o eventual reforço dos apoios e das gratificações concedidos aos atletas.

Chan Meng Kam explicou a Chui Sai On que o organismo associativo agora criado é constituído por oito associações subsidiárias e tem por grande objectivo unir a comunidade desportiva local e contribuir para o desenvolvimento do desporto em Macau e de talentos locais no domínio da prática desportiva.