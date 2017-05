Centro de Educação Contínua da UMAC promove cursos de design

“Classe Y” é o nome da série de cursos de design criativo que o Centro de Educação Contínua da Universidade de Macau tenciona impulsionar, com o apoio criativo das empresas Chiu Yeng Culture e Chiii Design. Os cursos de cinco dias em design criativo serão conduzitos entre 11 e 15 de Julho na Universidade de Macau, sendo que as matrículas decorrem a partir de 30 de Maio e até 6 de Julho, refere um comunicado da Chiu Yeng Culture.

“Classe Y” é uma extensão do projecto “Y Show”, que se centra em cinco categorias de design: Design de Produto, Artes Visuais, Design de Interiores, Design de Comunicação Visual e Design Multimédia. O projecto convida especialistas em design da Rússia, Pequim, Xangai, Hangzhou, Hong Kong e Macau como formadores. O objectivo dos cursos é desenvolver o pensamento crítico e o conhecimento sobre design através de um método de ensino teórico e prático.

O segundo “Show Y” deverá decorrer de 13 a 16 de Julho no Regency Art Hotel, na Taipa, mantendo-se o apoio e a participação de cinco entidades locais: da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, da Universidade de São José e da Universidade da Cidade de Macau. A iniciativa conta, também, com apoio de entidades e escolas relacionadas com o design e as indústrias criativas de Hong Kong, Taiwan, China Continental e Berlim, na Alemanha. A exposição conjunta vai mostrar obras de arte nas cinco principais categorias de design já referidas.

O comité de avaliação será formado por designers com trabalho reconhecido que vão eleger 10 obras. Os alunos serão premiados com o Prémio

Potenciais talentos. O “Y Show” também fornece oportunidades aos formandos, convidando empresas e designers a procurar talentos durante o evento.

Os cursos “Classe Y” de Design Criativo vão decorrer entre 11 e 15 de Julho de 2017, entre as 10h da manhã e as 17h30, na Universidade da Macau. O curso tem uma duração de 30 horas. Os alunos têm de atingir 80 frequência da frequência das aulas para obterem o certificado de curso oferecido pela Universidade de Macau. A taxa de matrícula por curso tem um custo de cinco mil patacas.