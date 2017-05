Célio Alves Dias e Filipe de Souza carimbam vitórias macaenses em Zhuhai

Célio Alves Dias, ao volante de um Mini Cooper, e Filipe Clemente de Souza, ao volante de um Chevrolet Cruze, foram os vencedores das duas corridas da Classe 1.6T do Campeonato de Carros de Turismo de Macau (MTCS, em inglês), que se disputaram no fim-de-semana no Circuito Internacional de Zhuhai. Os resultados apuram os pilotos para o Grande Prémio de Macau.

O fim-de-semana teve, ainda assim, um sabor amargo para Filipe Clemente de Souza, que após ter dominado no sábado, desistiu com um furo na última volta da corrida. O triunfo foi assim de Célio Dias, seguido por Samson Fung (Peugeot RCZ), em segundo, e Leong Chi Kin (Mini Cooper) em terceiro.

“Não posso estar muito feliz pelo que se passou na primeira corrida. Depois de estar sempre em primeiro tive de desistir devido a um furo. Foi um grande azar”, afirmou Filipe Clemente de Souza, ao PONTO FINAL.

Vencidos os azares do primeiro dia, ontem o piloto macaense levou o Chevrolet à vitória, tendo sempre sido o mais rápido, desde os treinos livres até à corrida. O pódio acabou por ser completado por Paul Poon (Peugeot RCZ) e, novamente, por Leong Chi Kin (Mini Cooper).

“Finalmente ganhei a corrida. O carro está muito bom e estivemos sempre em primeiro. Acho que se pode dizer que foi uma corrida fácil”, disse Souza.

Para o veterano Rui Valente (Mini Cooper), o fim-de-semana acabou por ser uma desilusão. À partida o macaense queria confirmar já a presença em Macau, mas depois de somar um 20.º e 14.º lugares vai ter de esperar: “Correu tudo mal. Tivemos muitos problemas com o carro. Na primeira corrida tivemos problemas de caixa de velocidades e aquecimento. Na segunda, podia ter ficado em 10.º, mas tivemos problemas de travões”, apontou Rui Valente.

O piloto espera assim na próxima prova do campeonato, entre 24 e 25 de Junho, andar na frente e marcar pontos suficientes para estar em Macau, o que diz que “não deve ser um problema”.

J.S.F.