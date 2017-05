Casa de Portugal: Proibição da DSAT coloca arraial de São João em risco  

No ano passado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego obrigou a organização a pagar os locais de estacionamento no Bairro de São Lázaro e este ano não autoriza a montagem de tendas no local. A presidente da Casa de Portugal avisa que por esta razão existe o risco do Arraial de São João não se realizar.

O Arraial de São João, padroeiro da cidade, está em risco de não se realizar este ano porque a Direcção de Serviços de Assuntos de Tráfego não autoriza a montagem de tendas no Bairro de São Lázaro e quer que as festividades sejam celebradas na Rua do Volong. O problema foi exposto pela presidente da Casa de Portugal, Amélia António, em entrevista à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

“Ao pôr tendas, nessa rua [Volong], que é estreita e escura, deixa de haver zona de convívio, onde as pessoas podem estar, comer e fazer coisas. Portanto, é completamente ridículo. Penso que, se este problema não for resolvido, as associações não vão fazer o São João”, disse a presidente da Casa de Portugal.

Para Amélia António a decisão é de difícil compreensão. A dirigente da maior associação de matriz portuguesa do território recordou ainda o facto de no ano passado a organização do evento ter sido obrigado a pagar os parquímetros na zona do antigo Albergue da Santa Casa da Misericórdia. A organização teve assim de “compensar” a concessionária que explora os locais de estacionamento por estes não poderem ser utilizados, numa situação que a presidente da Casa de Portugal caracteriza como “ridícula”.

Amélia António defendeu também que a razão pela qual a Casa de Portugal não está a explorar um restaurante nas Casas-Museu da Taipa se deve à transmissão de “informação errada” ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. A presidente da Casa de Portugal afirma ainda que não compreende a decisão de ter sido negado o acesso à associação ao concurso para as lojas do espaço Anim’Arte, na zona do lago Nam Van.

Advogada defende sete juízes no TUI

Em relação à Justiça, Amélia António – causídica de profissão – diz que está na altura do Tribunal de Última Instância passar a ser constituído por sete juízes. Recorde-se que no caso do julgamento do ex-Procurador Ho Chio Meng, o presidente do Tribunal de Segunda Instância, Lai Kin Hong, teve de ser chamado para o julgamento, porque o juiz Viriato Lima, um dos três juízes do TUI, esteve encarregue do despacho de pronúncia.

“No mínimo, [devem existir] cinco. Idealmente, sete”, afirmou. “Passaram-se quase 20 anos. Os sete justificam-se plenamente”, frisou Amélia António.

A presidente da Casa de Portugal apontou ainda o dedo à Justiça de Macau por outras razões. A dirigente diz que se estão a registar episódios graves, que exigem a atenção do sector: “Há coisas que se passam a esse nível que são graves para a justiça. Acho que não se pode continuar a enterrar a cabeça na areia”, apontou.

Sobre o ensino de Direito em Macau, Amélia António criticou o facto das instituições de ensino superior do território não estarem a ensinar o Direito de Macau, o que resulta, defende, na “formação de juristas mal preparados”.

Na entrevista que concedeu à Rádio Macau , a presidente da Casa de Portugal deixou críticas à Direcção dos Serviços de Finanças por estar a exigir que as associações apresentem os documentos de início de actividade comercial e industrial, o que diz contrariar o estatuto das entidades. A dirigente associativa revelou, por outro lado, que para este ano a Casa de Portugal tem um orçamento de 13 milhões de patacas, 10 dos quais doados pela Fundação Macau.