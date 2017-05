Barcos-dragão: Monte Carlo e Associação de Desenvolvimento da Juventude dominam regatas locais

Concluídos os dois primeiros dias de competição das Regatas Internacionais dos Barcos-dragão de Macau, o dia de hoje é de descanso antes das provas internacionais propriamente ditas. Na mais competitiva das provas disputadas no fim-de-semana, o triunfo sorriu aos remadores do Clube Desportivo Monte Carlo.

Os barcos-dragão regressaram este fim-de-semana ao Centro Náutico da Praia Grande para um fim-de-semana a ritmo intenso. No sábado entraram nas habitualmente tranquilas águas de Nam Van as pequenas embarcações das entidades públicas e também das categorias “Open” e “Senhoras”. Ontem o lago Nam Vam recebeu as grandes embarcações das categorias “Open” e “Senhoras” – que percorreram, como mandam as regras 500 metros – e também as pequenas embarcações da função pública.

A regata mais aguardada do segundo dia de competições foi também a última, quando se fizeram à água as formações finalistas da categoria “Open” em grandes embarcações. O Clube Desportivo Monte Carlo foi o grande vencedor, ao cruzar a meta com um tempo de 1.57.353, seguido pelo Corpo de Bombeiros a 335 centésimos de segundo do vencedor e da formação da SJM Golden Jubilee, já a quase meio segundo de distancia. Em quarto, quinto e sexto lugar – já fora das posições de pódio – ficaram, respectivamente, a Galaxy Stars, a MGM Macau e a tripulação da Melco Resorts & Entertainment.

Na categoria para “senhoras” em grandes embarcações o triunfo sorriu às atletas da Associação do Desenvolvimento da Juventude de Macau, que cumpriu os quinhentos metros regulamentares em 2.11.255. Os restantes lugares do pódio foram ocupados pela MGM e pela Galaxy Pearl, que terminaram com mais de um segundo e dois segundos de desvantagem, respectivamente, para a formação vencedora. A Wynn Macau, o Clube Desportivo Monte Carlo e o SJM Lotus ficaram com a quarta, quinta e sexta classificação, respectivamente.

Nas regatas para os Trabalhadores da Função Pública em Pequenas Embarcações Por Convites a equipa B do Corpo de Polícia de Segurança Pública levou a melhor sobre a concorrência, ao terminar a prova decisiva em 52.124 segundos, com 304 centésimos de segundo sobre a tripulação que cortou a meta na segunda posição, a equipa do Departamento de Serviços Culturais e Lazer de Hong Kong). Os Serviços de Alfândega encerraram as contas do pódio, ao cruzarem a meta no terceiro posto, com um tempo de 53.134 segundos.

No sábado já se tinham disputado vários finais relativas às provas de pequenas embarcações. Na principal categoria em disputa – a categoria “Open” – o Corpo de Bombeiros foi a formação vencedora, ao percorrer a distância regulamentar, em 48.451 segundos, com quase um segundo de vantagem sobre a segunda posicionada, a formação “A” da SJM Golden Jubile. Outra tripulação ligada ao sector do jogo – a da Galaxy Universe – encerrou as contas do pódio.

Ainda nas pequenas embarcações, mas nas regatas para senhoras, o triunfo pertenceu por à MGM, que completou a prova com um tempo de 56.245 segundos, seguida de perto pela Galaxy Elegance (56.589) e pela Associação do Desenvolvimento da Juventude de Macau (59.906). A Wynn Splendor, a Galaxy Phoenix e o Clube Desportivo Monte Carlo seguiram-se em quarto, quinto e sexto lugar.

Nas Regatas para as Entidades Públicas em Pequenas Embarcações, o Corpo de Polícia de Segurança Pública sagrou-se campeão, à frente das formações do Corpo de Bombeiros e da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, que dividiram entre si os patamares mais baixos do pódio.

Amanhã decorre o último dia de provas, sempre no Centro Náutico da Praia Grande, com a organização das regatas internacionais propriamente ditas e ainda da regata universitária para grandes embarcações. As primeiras corridas estão agendadas para as 9h e as duas grandes finais o dia – a das categorias “Senhoras” e “Open” – para as 15h10 e 15h25, respectivamente.