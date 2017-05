Angelique Kerber eliminada na primeira ronda de Roland Garros

A tenista alemã Angelique Kerber, líder do ‘ranking’ mundial, foi eliminada este domingo na primeira ronda do torneio do ‘Grand Slam’ de Roland Garros.

Tal como tinha sucedido no ano passado, Kerber despediu-se à primeira de Paris, ao perder com a russa Ekaterina Makarova, 40.ª do ‘ranking’ mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-2.

Na segunda ronda, Makarova defrontará a vencedora do encontro entre as ucranianas Lesia Tsurenko, 42.ª da hierarquia, e Kateryna Kozlova, número 140 do mundo.