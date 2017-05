Alexis Tam quer reforço do intercâmbio com a Coreia do Norte e o Myanmar

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, recebeu na sexta-feira os 21 alunos de um curso intensivo em gestão de turismo sustentável ministrado pelo Instituto de Formação Turística em cooperação com a Organização Mundial de Turismo. A formação de uma semana, que hoje termina, trouxe até ao território alunos provenientes do Myanmar, da Coreia do Norte e da República Popular da China.

Para além do intercâmbio a nível educativo, Alexis Tam quer ver reforçada a cooperação com o Myanmar e a Coreia do Norte em domínios como a cultura, a saúde, o desporto e os serviços sociais, entre outros.