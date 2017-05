Airbus vai construir fábrica em Qingdao

O grupo europeu Airbus deu este sábado o pontapé de saída no início da empreitada de construção de uma fábrica de montagem de helicópteros na cidade chinesa de Qingdao, no leste do país. O acordo para a construção da unidade fabril foi assinad no ano passado durante uma visita à República Popular da China da chanceler alemã, Angela Merkel.

A fábrica deve estar pronta em 2018 e iniciar a produção em 2019, sendo operada conjuntamente pela Airbus e por uma companhia local, a Qingdao United. A unidade fabril deve produzir 18 aparelhos do modelo H135 por ano.

No acordo firmado em 2016, a China Aviation Suplies (CAS), a Qingdao United e a CITIC Offshore Helicopter comprometeram-se a adquirir 100 helicópteros ligeiros H135 fabricados em Qingdao, num valor global na ordem dos 700 milhões de euros.

O modelo H135 popularizou-se na China para uso em domínios como os serviços médicos de emergência, a segurança pública, o combate aos incêndios ou a organização de acções de resgate.

A República Popular da China China, que já é o maior mercado para os helicópteros da Airbus, vai precisar de 600 novos aparelhos ligeiros deste género nos próximos 20 anos.