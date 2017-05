A delicadeza do Lótus no turbilhão da cidade

A fragrância do Lótus vai tomar de assalto alguns dos locais mais emblemáticos do território entre 10 e 18 de Junho. Para além da exibição de flores, a 17.ª edição do Festival da Flor de Lótus engloba ainda um concurso e uma exposição de fotografia, bem como iniciativas para toda a família.

Já tem data, a 17.ª edição do Festival da Flor de Lótus de Macau. O certame, organizado pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, decorre este ano entre 10 e 18 de Junho e abrange uma mão cheia de exposições e eventos.

A iniciativa, que celebra o período de florescimento de uma das mais populares espécies botânicas da tradição chinesa, assinala a aproximação do Verão. Para preparar o Festival e assinalar a quadra, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais começou em Março a plantar os espécimes que estarão em meados do próximo mês em floração. O organismo presidido por José Tavares distribuiu mais de seis milhares de vasos por mais de trinta locais diferentes do território. Entre os lugares escolhidos pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais estão jardins, espaços verdes situados junto a vias públicas e alguns dos principais pontos turísticos do território, como o Largo do Senado ou o Jardim de Lou Lim Ieoc.

É, no entanto, junto às Casas-Museu da Taipa que a 17.ª edição do Festival da Flor de Lótus deverá poder ser apreciada com maior sumptuosidade. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vai instalar na Avenida da Praia a mostra “Exposição de Arranjos de Flores-de-Lótus – Paisagem de Lótus do Sul da Ásia” e a escolha do local não é inócua: “As flores-de-lótus das zonas húmidas locais irão complementar e realçar esta exposição, criando uma paisagem de grande beleza natural”, ilustra o IACM, num comunicado enviado às redacções.

A Avenida da Praia acolhe ainda a exibição pública de uma cultivar da espécie Nelumbo nucífera. A Haojiang Bi bo foi criada em 2009 pelo Centro de Flores de Lótus da China com o propósito específico de assinalar o 10.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau.

Para além do embelezamento de algumas das zonas mais visitadas do território, a 17.ª edição do Festival do Lótus de Macau abrange ainda uma série de outras iniciativas e eventos. A exemplo do que sucedeu em anteriores edições do certame, o IACM vai dinamizar um concurso e uma mostra temática de fotografia, um “almoço da Longevidade” destinado a cidadãos da terceira idade e ainda workshops temáticos dedicados a toda a família.