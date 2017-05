A amamentação “pode ser uma chave para manter a família unida”

A tarde de ontem ficou marcada por uma nova iniciativa da Associação de Amamentação de Macau, que decidiu dar espaço e atenção a quem presta apoio às mães durante o processo de aleitamento. O organismo voltou ainda a organizar uma “flashmob” com o propósito de mostrar que o aleitamento materno em público é um direito.

Fotografia: Macau Daily Times

Joana Figueira

A Associação de Amamentação de Macau assinalou a tarde de ontem com uma homenagem a todos quantos prestam apoio às mães durante o processo de aleitamento, com uma cerimónia de entrega de prémios a membros das 60 famílias que integram o primeiro grupo de apoio à amamentação criado em Macau. “Existe uma ligação entre uma família harmoniosa e a amamentação”, que pode mesmo “manter a família unida”, defende Yolanda Leong, a presidente da Assembleia Geral da associação.

O desafio foi lançado há cerca de um mês e a afluência ao certame foi significativa numa sociedade onde – apesar dos avanços verificados nos últimos tempos com a criação de salas de amamentação – ainda se sente o peso do tabu que envolve o aleitamento materno, principalmente quando o acto de amamentação decorre em espaços públicos. Cerca de duas centenas de pessoas estiveram no evento, entre elas os distinguidos que, nomeados por mães que amamentam há mais de seis meses, levaram para casa um certificado de apreciação, numa homenagem com contornos sobretudo simbólicos: “Acreditamos que a amamentação não é apenas para a mãe e o bebé mas que, por outro lado, pode ser uma chave para manter a família unida. O apoio da família é muito importante porque a geração mais velha não acredita nos benefícios do aleitamento materno e pode fazer com que a mãe pare de amamentar ou pressioná-la para que isso aconteça”, disse Yolanda Leong ao PONTO FINAL. Em contrapartida, se a mãe receber auxílio dos membros mais velhos da família pode até amamentar por um período mais longo, acrescentou a dirigente.

Outro dos princípios defendidos pela Associação de Amamentação de Macau, organismo fundado há mais ou menos quatro anos, é a influência que o próprio processo de aleitamento materno e toda a logística inerente ao acto tem na vida em família: “Defendemos a existência de uma conexão entre a harmonia familiar e a amamentação. Esta pode ser uma chave para uma melhor comunicação, nomeadamente no que diz respeito à partilha de preocupações e necessidades”, afirmou a dirigente associativa.

Yolanda Leong recordou que uma das lutas com que a associação ainda se depara continua a ser a da transformação dos locais de trabalho em ambientes mais “amigos da amamentação”. Leong salientou o empenho do actual secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, na implementação das salas especiais em edifícios da função pública, mas sublinhou o direito ao aleitamento materno em público: “Queremos enfatizar que a existência de salas de amamentação não quer forçosamente dizer que a mãe só o pode fazer naquele local. Nós apoiamos o aleitamento materno sempre que um bebé precisar, onde quer que a mãe esteja e a sociedade tem de aceitar isso. Ainda há olhares e atitudes críticas e recebemos várias queixas de mães que vivem com isto diariamente”, afirmou a dirigente.

O trabalho desenvolvido pela Associação de Amamentação de Macau passa, em grande medida, pelo apoio às mães que se deparam com dúvidas ou problemas pós-parto. Por um lado, tentam ajudar partindo das suas próprias referências e, depois, se a resolução das questões estiver fora do seu alcance, encaminham as mães e famílias para uma consulta médica. Também são disponibilizadas sessões de partilha de experiências a cada dois meses.