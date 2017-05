﻿﻿ Manila suspende medida que proibia adereços religiosos em automóveis

O Governo liderado por Rodrigo Duterte propôs a proibição do uso de rosários e imagens religiosas nos automóveis sob o pretexto de que poderiam estar na origem de acidentes de viação. A iniciativa legislativa foi suspensa na sexta-feira depois de ter suscitado uma forte oposição popular.

Uma medida que proibia rosários e imagens religiosas nos automóveis foi suspensa pelo Departamento de Transportes das Filipinas depois de uma forte reacção da população, que se mostrou contrária à normativa, divulgou na sexta-feira o portal de notícias Gaudium.

De acordo com as informações da plataforma católica de notícias, as autoridades filipinas teriam tomado a decisão de proibir ambos os adereços com o argumento de que as imagens religiosas e objectos como os terços poderiam distrair os condutores, tal como falar ao telemóvel.

O secretário executivo para os Assuntos Públicos da Conferência dos Bispos Católicos das Filipinas, padre Jerome Secillano, disse que a decisão revelou “uma falta de bom senso” e que “não são os rosários que causam os acidentes, mas antes de tudo os problemas mecânicos, a ignorância dos condutores e as condutas abusivas nas estradas”: “Com estas imagens religiosas, os condutores sentem-se mais seguros, pois existe a intervenção divina e estão a ser guiados e protegidos”, indicou o padre.

O senador Richard Gordon foi um dos legisladores que criticou a norma por exagerar nas medidas de precaução, sendo a proibição dos rosários um “despropósito notório”.

Por seu lado, George San Mateo, que é o presidente da associação “Piston”, que reúne proprietários de “jeepneys”, um meio de transporte muito popular no país, manifestou-se muito aborrecido com a medida das autoridades filipinas: “Não se metam com a fé em Deus dos condutores”, declarou George San Mateo.

O portal de notícias referiu que diversos analistas interpretaram a proibição como um novo capítulo no confronto entre o Presidente filipino, Rodrigo Duterte, e as autoridades eclesiásticas.

Rodrigo Duterte já insultou publicamente tanto os bispos como o papa Francisco e comprometeu-se a avançar com uma política de natalidade, com a distribuição de meios anti-concepcionais, supostamente em retaliação às críticas dos bispos filipinos às suas medidas na luta contra as drogas no país.

Organizações de direitos humanos afirmam que pelo menos 7.000 alegados toxicodependentes e narcotraficantes foram assassinados, com a participação ou anuência das forças de segurança, desde meados do ano passado, quando se começou a aplicar a estratégia da luta contra as drogas lançada por Rodrigo Duterte.

As Filipinas são o terceiro país com o maior número de católicos no mundo, com aproximadamente 84 milhões de seguidores, e a cultura filipina está fortemente arraigada nas tradições da Igreja Católica.