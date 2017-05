Wong Kit Cheng melhores garantias de integração para portadores de deficiência

Wong Kit Cheng levou ontem ao hemiciclo a questão do apoio aos residentes portadores de deficiência, nomeadamente no acesso dos cidadãos deficientes ao mercado de trabalho. A deputada defendeu o acesso, por parte das empresas sociais, a rendas acessíveis e ainda a criação de canais e mecanismos que facilitem o acesso a emprego dos portadores de deficiência. As empresas sociais, recorde-se, são entidades que proporcionam aos deficientes oportunidades de reinserção no mercado de trabalho. Wong Kit Cheng assinalou que “apenas 73 funcionários públicos são portadores de deficiência” e questionou: “Porque não definir um ratio de funcionários portadores de deficiência?”. O secretário para a Economia e Finanças disse estar empenhado no apoio ao acesso à formação, para facilitar a integração dos residentes portadores de deficiência na sociedade.

Lionel Leong Vai Tac respondeu que através da cooperação com associações de serviço social e entidades de reabilitação, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais tem-se “empenhado a dar apoio no acesso a cursos de formação profissional a indivíduos com deficiência que estejam interessados em participar na formação, para que obtenham técnicas e conhecimentos profissionais que facilitem a sua integração na sociedade e lhes dêem mais oportunidades de acesso ao emprego”.

Quanto às medidas de incentivo às empresas para a contratação de cidadãos portadores de deficiência, “o regulamento dos Incentivos e Formação aos Desempregados estipula que as empresas que contratem indivíduos com deficiência que satisfaçam os requisitos podem requerer subsídios no montante de 13.800 patacas por cada trabalhador contratado”, assinalou Lionel Leong.

Já sobre o apoio às empresas sociais, o secretário recordou que através do Plano de Apoio Financeiro para a Promoção do Emprego das Pessoas Com Deficiência, o Executivo “tem prestado activamente apoio financeiro às instituições de serviço social, afim de apoiar os indivíduos com deficiência a integrarem-se no mercado de trabalho”. O montante máximo do subsídio atribuível é de três milhões de patacas, mas está previsto “um adicional de quinhentas mil patacas para a entidade gestora do projecto fazer face a eventuais situações financeiras que possam ocorrer durante a sua implementação”.

Ng Kuok Cheong sugeriu que o Governo recolha “informações ou dados nas concessionárias de jogo”, para perceber “quantos trabalhadores portadores de deficiência estão a ser contratados pelas concessionárias”. Lionel Leong prometeu: “Vamos fazer a estatística em colaboração com as concessionárias de jogo”.