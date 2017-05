Serviço WIFI GO não será estendido a todo o território, diz Raimundo do Rosário

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, assegurou ontem que o serviço WIFI GO será melhorado, mas não será estendido a todo o território.

“O nosso objectivo não é criar pontos de WIFI GO em toda a cidade”, deixou claro Raimundo do Rosário. O responsável pela tutela dos transportes, obras públicas e comunicações respondeu ontem em sessão plenária à interpelação dos deputados Kou Hoi In e José Chui Sai Peng, que questionaram o Executivo sobre o que é ainda necessário fazer no sentido de garantir a cobertura integral do território pela rede pública de Wi-fi gratuito. “O alargamento não quer dizer uma cobertura de 100 por cento”, referiu ainda Derby Lau Wai Meng, directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações.