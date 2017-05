Zhuhai acolhe Festival de Inovação e Empreendedorismo

A terceira edição do Festival Internacional de Empreendedorismo Hong Kong-Guangdong-Macau realiza-se no vizinho município continental de Zhuhai a 11 de Junho. Do programa da iniciativa fazem parte um seminário sobre inovação e a edificação das chamadas “smart cities”. A iniciativa abrange ainda sessões de troca de conhecimentos entre empreendedores, performances de artistas de rua e debates entre estudantes universitários, bem como a assinatura de acordos e memorandos de entendimento entre as três partes.

