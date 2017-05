Turistas de Macau sem medo de viajar para o Reino Unido  

O Gabinete de Gestão de Crises de Turismo emitiu anteontem um alerta de nível 1 para o Reino Unido na sequência do atentado que vitimou 22 pessoas em Manchester, mas a decisão não teve, aparentemente, qualquer efeito no território.

Wu Keng Kuong, presidente da Associação da Indústria Turística de Macau, disse ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o organismo que dirige não recebeu qualquer notificação, por parte das agências de viagens do território, relativamente ao cancelamento de tours e de viagens organizadas com destino ao Reino Unido. O responsável lembra, ainda assim, que uma boa parte das excursões organizadas com destino à Europa são coordenadas directamente por agências de Hong Kong, partindo delas a iniciativa de eventualmente cancelar as deslocações.

Chou Kam Chun, por sua vez, lembrou que o nível de alerta lançado pelo Gabinete de Gestão de Crises de Turismo constitui apenas um aviso. Como tal, o presidente da Associação de Intermediários de Seguros de Macau, avisa que os viajantes que decidam cancelar unilateralmente a deslocação ao Reino Unido não terão direito a qualquer compensação. Chou lembra ainda que em caso de situação de crise apenas quem tenha adquirido seguro de viagem pode activar os mecanismos de apoio previstos pelos agentes da indústria turística.