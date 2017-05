Túnel subaquático mais longo do mundo já está concluído  

O gabinete do projecto do túnel da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau anunciou ontem que o túnel subaquático mais longo do mundo, com 6700 metros de comprimento, está totalmente unido. De acordo com a equipe de engenharia encarregue dos procedimentos de junção, a equipa de soldadura –constituída por 258 trabalhadores – iniciou no dia 5 de Maio a empreitada de junção. Com os operários a trabalharem divididos por três turnos, foram necessárias 478 horas consecutivas e 23 toneladas de material de soldadura para concluir a empreitada.

O trabalho de soldadura de 498 conjuntos de componentes de aço ficou concluído às 4h30 da manhã de ontem. Até às 15h36 – e após a estrutura ter sido submetida a uma bateria de testes – os responsáveis pelo controlo de qualidade do túnel revelaram que os testes conduzidos apresentaram uma taxa de aceitabilidade da ordem dos 99,8 por cento, um valor superior ao padrão qualificado de 92 por cento.