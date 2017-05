Tratamento dos clientes essencial na hora de escolher o hotel em Macau

A qualidade, a cortesia e a preparação dos funcionário para lidarem com diferentes tipos de situações são os principais factores que levam os clientes da República Popular da China a optaram por escolher ficar num hotel no lugar de outro em Macau. Esta é a conclusão de um estudo sobre os elementos não-jogo que mais influenciam as escolhas de quem visita o território.

João Santos Filipe

Na hora de regressarem a Macau e escolherem o empreendimento hoteleiro em que pretendem ficar, um dos principais factores que os turistas da República Popular da China têm em conta é a forma como são tratados pelos funcionários que os recebem.

Esta é uma das conclusões do estudo “Joga, compra, come, bebe, recompensa, joga – repete” elaborado por Glenn McCartney, professor assistente de Hotelaria e Jogo na Universidade de Macau.

O documento, cujos conclusões foram ontem avançadas pelo portal GGR Asia, aborda os elementos não relacionados com o jogo que influenciam as escolhas dos hotéis frequentados pelos turistas oriundos do Continente: “Os resultados indicam que a qualidade do tratamento, a cortesia e o treino do pessoal é muito importante para a decisão de um cliente escolher atravessar a rua para ir a outro hotel. Essa é uma das principais razões que levam um cliente a voltar ou a preferir escolher outra unidade hoteleira”, explicou o académico, em declarações ao PONTO FINAL.

“E uma das coisas importantes neste estudo é que grande parte das pessoas que responderam ao inquérito estão habituadas a frequentar este tipo de empreendimentos turísticos. E para eles pode ser mesmo visto como um problema”, acrescentou.

Entre as 326 respostas válidas recolhidas pelo académico, outro factor muito destacado foi a oferta de centros comerciais e a variedade dos produtos oferecidos. Tais idiossincrasias também influenciam as escolhas feitas por quem visita Macau: “É um factor muito mencionado. Aliás seria do interesse de Macau conseguir transmitir a imagem que o Cotai é um paraíso para as compras, principalmente entre os consumidores chineses”, apontou.

Mudança de paradigma

Outros factores mencionados no estudo desenvolvido por Glenn McCartney são a qualidade e o preço da comida e bebidas, o ambiente do empreendimento turístico, o preço e a variedade nas lojas livres de impostos, o conforto dos lugares para as pessoas se sentarem, os eventos, o entretenimento e o acesso a salas de fumo.

Ao PONTO FINAL, McCartney valorizou a importância de se estar a assistir a uma mudança de paradigma. Se no passado, o retalho era visto como um complemento do jogo, que podia aumentar as receitas, agora, defende, deve ser promovido como um sector capaz de gerar por si só resultados atraentes para as empresas. Um facto essencial para diferenciar e diversificar a economia do jogo no território, sublinha o académico.

Sobre os resultados, Glenn McCartney explicou, porém, que houve factores que não foram tidos em conta, como os transportes, a limpeza dos espaços ou a existência de multibancos: “São elementos considerados essenciais, que todos os empreendimentos turísticos oferecem, por isso não faz sentido que fossem analisados porque não permitem os operadores diferenciarem-se pela positiva”, explicou.