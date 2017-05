Secretário de Estado da Internacionalização também vem a Macau

Para além de João Vasconcelos, conforme o PONTO FINAL noticiou esta terça-feira, o território também deverá receber a visita de Jorge Costa Oliveira no final da próxima semana.

Os secretários de Estado da Indústria e da Internacionalização do Governo português vão participar, na próxima quinta-feira, na cerimónia de abertura do 8.º Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infra-estruturas, que decorre no Venetian.

O Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF, sigla em inglês), vai decorrer a 1 e 2 de Junho no território, e conta com a participação de vários representantes de países de língua portuguesa, no âmbito do reforço da cooperação económica da China com países de língua portuguesa.

Além da participação no Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infra-estruturas, o secretário da Indústria português, João Vasconcelos, vai visitar empresas e aceleradoras de ‘startups’ em Shenzhen, a metrópole continental adjacente a Hong Kong, e centros para jovens empreendedores em Hengqin (Ilha da Montanha) e em Macau, de acordo com o programa oficial da visita.

A 31 de Maio, João Vasconcelos inaugura “Destroços” a primeira exposição individual do artista português Alexandre Farto, conhecido como Vhils.

Na deslocação, que começa a 29 de Maio, João Vasconcelos vai estar na zona económica especial chinesa de Shenzhen para visitar a segunda maior empresa de telecomunicações chinesa, ZTE, e o acelerador de ‘startups’ de ‘hardware’ Hax.

Além de João Vasconcelos, o secretário de Estado da Internacionalização português, Jorge Oliveira, vai também participar nos trabalhos do IIICF, indicou fonte oficial, sem ainda assim adiantar mais pormenores.

Em 2003, recorde-se, a República Popular da China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa.