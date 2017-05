Rua Belchior Carneiro livre de autocarros turísticos a partir de 1 de Junho

Passa a ser permanente a partir do início do próximo mês, a medida que impede os autocarros turísticos de estacionar ou parar para deixar ou recolher passageiros na Rua de D. Belchior Carneiro, nas imediações das Ruínas de São Paulo. O anúncio foi feito ontem pelo director da Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego, Lam Hio San, à margem de uma reunião do Conselho Consultivo do Trânsito.

“Os resultados foram bastante positivos e os diferentes sectores, incluindo o sector de turismo e o sector de autocarros de turismo, reconhecem a eficácia da medida, pelo que vamos transformar esta medida numa medida regular e permanente”, declarou o dirigente.