Quase um  milhar de alunos admitidos em universidades de Taiwan

Quase um milhar de alunos do território conseguiram garantir a admissão em universidades de Taiwan, depois de terem realizado os exames de ingresso no mês de Março. A informação foi divulgada pelo Centro Económico e Cultural de Taipei em Macau, que indicou que a taxa de admissão totalizou os 923 alunos e atingiu os 97 por cento.

De acordo com uma nota oficial, 951 alunos inscreveram-se nos testes, entre os quais 208 através do esquema de indicação e 743 apenas por realização dos exames de admissão.

Lu Chang-shui, director-geral do Centro Económico e Cultural de Taipei em Macau, afirmou que cada candidato se pode candidatar a cerca de 70 universidades, escolas e departamentos e que, este ano, a taxa de estudantes que que foram admitidos nas suas três primeiras opções atingiu os 43,8 pontos percentuais, em comparação com os 33 por cento registados no ano passado. De acordo com o dirigente, estes resultados mostram que os estudantes do território têm conhecimentos suficientes sobre as suas preferências.

Lu Chang-shui relembrou que a sessão de orientação deste ano para os novos universitários tem lugar no Colégio Yuet Wah, no dia 16 de Junho.